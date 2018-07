Kerber nach knappem Sieg gegen Liu in Runde drei

Wimbledon (SID) - Angelique Kerber hat beim Tennis-Klassiker in Wimbledon mit viel Mühe die dritte Runde erreicht. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin bezwang am Donnerstag die 18-jährige US-Amerikanerin Claire Liu, im Vorjahr Siegerin bei den Juniorinnen, mit 3:6, 6:2, 6:4. Nächste Gegnerin für Kerber ist Naomi Osaka (Japan), gegen die sie bei den US Open im Vorjahr eine bittere Erstrunden-Pleite kassiert hatte.

Angelique Kerber müht sich in Wimbldedon in Runde drei © SID

Gegen Liu verwandelte Kerber nach 1:54 Stunden ihren zweiten Matchball. Sie ist damit die zweite Deutsche in der dritten Runde des Rasen-Majors. Am Vortag war bereits Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 13) durch einen Dreisatzerfolg gegen die Weißrussin Wera Lapko weitergekommen. Alle weiteren deutschen Starterinnen sind dagegen bereits ausgeschieden.

Kerber wurde gegen Liu, die jüngste Spielerin im Hauptfeld des Turniers an der Church Road, nach gutem Beginn und schneller 2:0-Führung zu passiv und geriet dadurch ins Hintertreffen. Ab dem zweiten Satz übernahm die frühere Weltranglistenerste dann jedoch wieder die Kontrolle. Im entscheidenden dritten Durchgang bewies sie Nervenstärke.

Am Abend bestreitet der große deutsche Hoffnungsträger Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) seine Zweitrundenpartie gegen Taylor Fritz aus den USA. Zudem setzt Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 25) sein am Mittwochabend wegen einbrechender Dunkelheit abgebrochenes Match gegen den Luxemburger Gilles Muller beim Stand von 7:6 (8:6), 6:6 (5:3) fort.