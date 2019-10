Kerber sagt Teilnahme in Luxemburg ab - auch Scharapowa muss passen

Köln (SID) - Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Angelique Kerber wird nicht beim WTA-Turnier in Luxemburg antreten. "Leider musste sie ihre Teilnahme aufgrund einer Verletzung am Bein absagen", teilten die Veranstalter mit. Auch Maria Scharapowa (Russland) wird aufgrund einer Schulterverletzung nicht in Kockelscheuer antreten. Dafür rutschten das erst 15-jährige Wunderkind Cori Gauff und Catherine McNally (beide USA) ins Hauptfeld.