Kerber scheitert im Halbfinale - Osaka triumphiert in ihrer Heimat

Köln (SID) - Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber (31) hat beim WTA-Turnier im japanischen Osaka den Sprung ins Finale verpasst. Die an Nummer vier gesetzte Kielerin unterlag am Samstag der Russin Anastassija Pawljutschenkowa mit 3:6, 3:6. Immerhin brachte das Turnier in Osaka für Kerber die ersten beiden Siege unter Interimstrainer Dirk Dier.

Eine emotional besondere Premiere feierte Naomi Osaka mit dem Finalsieg am Sonntag gegen Pawljutschenkowa (6:2, 6:3). Erstmals gewann die zweimalige Grand-Slam-Siegerin ein Turnier in ihrer japanischen Heimat, noch dazu in ihrer Geburtsstadt. Für Osaka war es der erste Turniererfolg seit dem Titel bei den Australian Open im Januar und erst der vierte auf der WTA-Tour insgesamt.

Kerber hatte beim Rasenturnier in Eastbourne im Juni zuletzt ein Finale gespielt, damals unterlag sie der Tschechin Karolina Pliskova. Es folgten ein frühes Aus in Wimbledon und anschließend vier Erstrunden-Niederlagen in Serie, unter anderem bei den US Open.

Nach der Enttäuschung von New York engagierte Kerber Interimscoach Dier. Der 47-Jährige, der als Bundestrainer beim Deutschen Tennis Bund (DTB) angestellt ist und vom Verband für die Arbeit mit Kerber freigestellt wurde, ist zunächst nur für die Asien-Tour eingeplant.

Kerber hatte sich im Juli nach ihrem Zweitrunden-Aus im All England Club als Titelverteidigerin nach knapp siebenmonatiger Zusammenarbeit ohne Turniersieg von Trainer Rainer Schüttler getrennt.