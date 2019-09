Kerber scheitert im Halbfinale von Osaka

Köln (SID) - Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber (31) hat beim WTA-Turnier im japanischen Osaka den Sprung ins Finale verpasst. Die an Nummer vier gesetzte Kielerin unterlag am Samstag der Russin Anastassija Pawljutschenkowa mit 3:6, 3:6 und wartet seit fast genau drei Monaten auf eine Endspielteilnahme. Immerhin brachte das Turnier in Osaka für Kerber die ersten beiden Siege unter Interimstrainer Dirk Dier.

Nach einem Freilos in der ersten Runde hatte sie die Qualifikantin Nicole Gibbs und die an Nummer fünf gesetzte Madison Keys (beide USA) besiegt. Pawljutschenkowa verwandelte nun nach 1:19 Stunden ihren dritten Matchball, die 28-Jährige trifft im Finale auf die Weltranglistenerste Naomi Osaka. Die Japanerin gewann ihr Halbfinale gegen Elise Mertens (Nr. 9) aus Belgien mit 6:4, 6:1.

Kerber hatte beim Rasenturnier in Eastbourne im Juni zuletzt ein Finale gespielt, damals unterlag sie der Tschechin Karolina Pliskova. Es folgte ein frühes Aus in Wimbledon und anschließend vier Erstrunden-Niederlagen in Serie, unter anderem bei den US Open.

Nach der Enttäuschung von New York engagierte Kerber Interimscoach Dier. Der 47-Jährige, der als Bundestrainer beim Deutschen Tennis Bund (DTB) angestellt ist und vom Verband für die Arbeit mit Kerber freigestellt wurde, ist zunächst nur für die Asien-Tour eingeplant.

Kerber hatte sich im Juli nach ihrem Zweitrunden-Aus im All England Club als Titelverteidigerin nach knapp siebenmonatiger Zusammenarbeit ohne Turniersieg von Trainer Rainer Schüttler getrennt.