Kerber spielt auch in Berlin: "Kann es kaum erwarten"

Berlin (SID) - Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber wird im Rahmen ihrer "Deutschland-Tour" 2020 auch in Berlin Station machen. "Ich kann es kaum erwarten, im legendären Steffi-Graf-Stadion aufzuschlagen", sagte die Kielerin vor der Premiere der Grass Court Championships vom 15. bis 21. Juni. In der Woche darauf (22. bis 27. Juni) ist sie das Zugpferd beim ebenfalls erstmals ausgetragenen Rasenturnier in Bad Homburg.

Angelique Kerber wird in Berlin aufschlagen © SID

Berlins Turnierdirektorin Barbara Rittner, Head of Women's Tennis beim Deutschen Tennis Bund (DTB), freut sich sehr über Kerbers Ja-Wort. "Es ist klasse, dass Angie bereits zu einem so frühen Zeitpunkt ihre Startzusage gegeben hat", sagte Rittner: "Natürlich ist sie als Wimbledonsiegerin von 2018 bei unserem Rasenturnier die große Zugnummer."

Das WTA-Turnier in Bad Homburg fungiert anschließend als Generalprobe für den Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli). Die Männer bereiten sich schon seit einigen Jahren bei den Turnieren in Stuttgart (8. bis 14. Juni) und Halle/Westfalen (15. bis 21. Juni) auf den Saisonhöhepunkt in London vor.