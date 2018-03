Kerber stürmt in die dritte Runde - auch Witthöft und Petkovic überzeugen in Miami

Miami (SID) - Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber (Kiel/Nr. 10) hat beim WTA-Turnier in Miami im Eiltempo die dritte Runde erreicht. In ihrem Auftaktspiel setzte sich die 30-Jährige nach nur 1:05 Stunden mit 6:2, 6:2 gegen Johanna Larsson aus Schweden durch. In der ersten Runde hatte Kerber ein Freilos gehabt.

Kerber gewinnt gegen Larsson und ist damit in Runde drei © SID

Carina Witthöft (Hamburg) zog im deutschen Duell mit Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 12) nach. Die 23-Jährige besiegte Görges, die ebenso wie Kerber durch eine Wildcard in der zweiten Runde gestartet war, mit 7:6 (7:2), 4:6, 6:4 und spielt im Achtelfinale gegen Sarina Dijas (Kasachstan) oder Swetlana Kusnezowa (Russland/Nr. 18).

Zuvor war Andrea Petkovic in Florida der Sprung in die zweite Runde gelungen. Die 30-Jährige aus Darmstadt, die das Hauptfeld über die Qualifikation erreicht hatte, gewann gegen die Slowenin Polona Hercog 6:2, 6:0 und trifft nun auf die Australierin Daria Gavrilova.

Die zweimalige-Grand-Slam-Gewinnerin Kerber, zuletzt im Viertelfinale von Indian Wells klar an der Russin Darja Kassatkina gescheitert, bekommt es mit Anastasia Pawljutschenkowa (Russland/Nr. 23) zu tun.

Bei den Männern war Mischa Zverev in der Nacht zum Donnerstag gescheitert. Der Hamburger unterlag in seinem Erstrundenmatch wie bereits Anfang Februar in Montpellier dem Franzosen Benoit Paire nach gutem Beginn mit 6:1, 1:6, 2:6.