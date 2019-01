Kerber trotz Niederlage in Sydney zuversichtlich für Melbourne

Melbourne (SID) - Angelique Kerber (31) hat ihre Viertelfinalniederlage in Sydney abgehakt und startet zuversichtlich in die Australian Open. "Es ist natürlich schade, dass ich meinen Titel nicht verteidigen konnte", sagte die Wimbledonsiegerin nach ihrer ersten Trainingseinheit in Melbourne: "Aber ich bin zufrieden mit meinem Tennis und freue mich, dass es wieder losgeht."

Angelique Kerber bei ihrem ersten Training in Melbourne © SID

In Sydney hatte Kerber am Donnerstag gegen die Tschechin Petra Kvitova verloren, die Vorbereitung auf den Grand-Slam-Auftakt trübt die Niederlage (4:6, 1:6) jedoch nicht. "In den letzten Wochen haben wir viel trainiert und an Details gearbeitet", sagte sie zur Zusammenarbeit mit ihrem neuen Trainer Rainer Schüttler, warnte jedoch vor überzogenen Erwartungen: "Wir fangen gerade erst an."

In Melbourne, wo Kerber 2016 ihren ersten von mittlerweile drei Grand-Slam-Titeln gewonnen hatte, trifft die Kielerin am Montag in der ersten Runde auf die Slowenin Polona Hercog. Im Achtelfinale könnte ein Duell mit der deutschen Nummer zwei Julia Görges (Bad Oldesloe) warten.