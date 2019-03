Kerber und Zverev mit Auftaktsiegen in Indian Wells - Gojowzyk unterliegt Federer

Indian Wells (SID) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) und der Weltranglistendritte Alexander Zverev (Hamburg) haben beim WTA-Turnier in Indian Wells einen Auftakt nach Maß hingelegt. Die Weltranglistenachte Kerber besiegte in ihrem Zweitrundenmatch die Kasachin Julia Putinzewa in 64 Minuten 6:0, 6:2. Der an Nummer drei gesetzte Zverev profitierte im Match gegen den Slowaken Martin Klizan beim Stand von 6:3, 2:0 von der Aufgabe seines am Knöchel verletzten Gegners.

Angelique Kerber schlägt Putinzewa in zwei Sätzen © SID

"Ich habe heute ein perfektes Match gespielt. Das war wirklich gut heute von mir", sagte Kerber, die in der dritten Runde auf die Russin Natalia Wichljanzewa trifft. Zu Beginn der mit acht Millionen Dollar dotierten Veranstaltung hatte die 31-Jährige von einem Freilos profitiert.

Neben Kerber und Zverev zogen fünf weitere deutsche Tennisprofis beim 128er-Turnier in Kalifornien in die dritte Runde ein. Für eine Überraschung sorgte dabei Philipp Kohlschreiber. Der Augsburger schaltete Acapulco-Sieger Nick Kyrgios (Australien) mit 6:4, 6:4 aus und verdiente sich damit ein Duell mit dem Weltranglistenersten Novak Djokovic (Serbien).

Kyrgios hatte zuletzt im Finale in Mexiko gegen Alexander Zverev triumphiert. Dieser trifft nun auf den Warsteiner Jan-Lennard Struff, der Lucky Loser Ricardas Berankis aus Litauen mit 3:6, 6:3, 6:2 bezwang. Bislang hat Zverev alle vier Duelle mit Struff für sich entschieden.

In einem weiteren deutschen Duell stehen sich Julia Görges und Mona Barthel gegenüber. Görges setzte sich gegen die Estin Kaia Kanepi mit 6:3, 2:6, 6:3 durch, Barthel behielt gegen Madison Keys (USA/Nr. 17) mit 3:6, 6:1, 7:5 die Oberhand.

Keine Chance auf das Weiterkommen hatte der Münchner Peter Gojowczyk, der in Runde zwei Grand-Slam-Rekordgewinner Roger Federer aus der Schweiz 1:6, 5:7 unterlag. Bereits am Samstag war Maximilian Marterer ausgeschieden. Der Nürnberger unterlag in der zweiten Runde 3:6, 2:6 gegen den 19 Jahre alten Lucky Loser Miomir Kecmanovic aus Serbien.

Mischa Zverev (Hamburg) war bereits an der Auftakthürde gescheitert. Ebenso zu Turnierbeginn schieden Andrea Petkovic (Darmstadt) und Laura Siegemund (Metzingen) aus. Für Tatjana Maria (Bad Saulgau) war in Runde zwei Endstation.