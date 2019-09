Kerber verliert weiteren Platz in der Weltrangliste

Frankfurt/Main (SID) - Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber hat nach ihrem Erstrunden-Aus bei den US Open in der Tennis-Weltrangliste einen weiteren Platz eingebüßt. Die 31-Jährige belegt im am Montag veröffentlichten Ranking nur noch Rang 15. Zweitbeste Deutsche ist weiter Julia Görges (Bad Oldesloe), die sich von Platz 30 auf 25 verbessert, die Spitze eroberte derweil Ashleigh Barty (Australien) von der Japanerin Naomi Osaka zurück.

Kerber büßt weiteren Weltranglistenplatz ein © SID

Bei den Männern gehört Überraschungs-Mann Dominik Koepfer nach seinem sensationellen Achtelfinal-Einzug bei den US Open zu den größten Gewinnern. Der 25-Jährige verbesserte sich um 32 Plätze und steht als Nummer 86 erstmals in seiner Karriere unter den Top 100 der Welt. Spitzenspieler Alexander Zverev bleibt auf Position sechs, die Führung verteidigte trotz seiner verletzungsbedingten Aufgabe in New York der Serbe Novak Djokovic.