Kerber versteigert Wimbledon-Finaloutfit für guten Zweck

Sinsheim (SID) - Große Tennisspielerin - großes Herz: Deutschlands Sportlerin des Jahres Angelique Kerber versteigert ihr Outfit, in dem die Kielerin am 14. Juli mit dem Sieg im Wimbledonfinale gegen Serena Williams ihren bislang größten Triumph gefeiert hatte. Der Erlös geht ohne Abzüge an das im hessischen Hanau ansässige Netzwerk Inklusion Deutschland.

Angelique Kerber versteigert ihr Wimbledon-Finaloutfit © SID

Geboten werden kann auf Europas größtem Charity-Geschenkeportal: United Charity (https://www.unitedcharity.de/Auktionen/Outfit-Angelique-Kerber). Am Dienstagmittag stand das Höchstgebot bei 850 Euro. Geboten wird in der bis zum 14. Januar andauernden Auktion auf ein Finaloutfit, bestehend aus Rock und Top in der Farbe weiß. Es ist auf der Vorderseite handsigniert und edel eingerahmt.