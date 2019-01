Kerber zum Geburtstag ohne Probleme eine Runde weiter

Melbourne (SID) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat an ihrem 31. Geburtstag mit einem standesgemäßen Sieg das Achtelfinale der Australian Open in Melbourne erreicht. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin aus Kiel gewann gegen die Australierin Kimberly Birrell, Nummer 240 der Tenniswelt, 6:1, 6:0. Kerber brauchte nur 58 Minuten für ihren dritten deutlichen Erfolg im dritten Turniermatch.

Bleibt weiterhin ohne Satzverlust: Angelique Kerber © SID

Am Sonntag trifft sie in der Runde der besten 16 auf Danielle Collins (25). Die Weltranglisten-35. aus den USA hatte zum Auftakt überraschend die deutsche Nummer zwei Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 14) geschlagen und damit ihren ersten Sieg bei den vier Majors gefeiert. Das bislang einzige Duell mit Kerber hatte Collins im vergangenen Jahr beim Rasenturnier in Eastbourne 1:6, 1:6 verloren.

"Ich habe heute sehr solide gespielt, hatte Länge in den Bällen und habe gut aufgeschlagen. Ich war vom ersten bis zum letzten Punkt konzentriert", sagte Kerber, die allerdings auch weiß: "Ich muss mich im nächsten Match steigern. Collins ist gefährlich. Sie spielt hopp oder topp, im Moment trifft sie fast alles. Aber ich weiß, was auf mich zukommt."