Khedira begrüßt Ronaldo-Wechsel zu Juve: "Besonderer Tag für uns"

Turin (SID) - Weltmeister Sami Khedira hat den Wechsel des fünfmaligen Weltfußballers Cristiano Ronaldo zu seinem Klub Juventus Turin begrüßt. "Willkommen in Turin, Cristiano", twitterte Khedira, der mit dem Portugiesen bereits bei Real Madrid gespielt hatte: "Wir haben zusammen großartige Momente in Madrid erlebt. Ich habe große Lust, wieder mit dir zu arbeiten. Heute ist ein besonderer Tag für Juve", schrieb Khedira.

Khedira (re.) und Ronaldo spielten zusammen in Madrid © SID

Real-Kapitän Sergio Ramos widmete Ronaldo nach Bekanntgabe des Transfers ebenfalls emotionale Zeilen. "Cristiano, deine Tore, deine Zahlen und alles, was wir zusammen gewonnen haben, sprechen für sich. Du hast dir einen besonderen Platz in der Geschichte von Real Madrid verdient. Als Madridistas werden wir immer an dich denken. Es war eine Ehre, an deiner Seite zu spielen. Alles Gute!", schrieb Ramos.

Wie Khedira freute sich derweil auch der Präsident des italienischen Olympischen Komitees (CONI), Giovanni Malago, über den Deal zwischen Juve und Real. "Fußballstars, die in Italien spielen, verbessern unser Sportsystem und steigern die Wettbewerbsfähigkeit der Serie A. Die Menschen werden lieber die Stadien besuchen", so Malago.