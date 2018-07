Khedira und Can mit Juventus erfolgreich - Klarer Sieg für Klopp

Harrison (SID) - Die deutschen Fußball-Nationalspieler Sami Khedira und Emre Can haben in den USA mit Italiens Rekordmeister Juventus Turin auch das zweite Spiel beim International Champions Cup gewonnen. Zwei Tage nach dem Erfolg über Bayern München (2:0) gelang dem Serie-A-Klub in Harrison/New Jersey ein 4:2 im Elfmeterschießen gegen Benfica Lissabon. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Sami Khedira siegte mit Juve gegen Benfica Lissabon © SID

WM-Fahrer Khedira stand in der Startformation. Can, der in diesem Sommer vom FC Liverpool zu Juventus gewechselt war, wurde eingewechselt und traf im Elfmeterschießen. Alex Sandro sorgte für die Entscheidung.

Teammanager Jürgen Klopp holte in Ann Arbor/Michigan mit Liverpool ein 4:1 (1:1) gegen den Ligarivalen Manchester United. Neuzugang Xherdan Shaqiri traf bei seinem Debüt für die Reds mit einem sehenswerten Fallrückzieher. Der Schweizer WM-Teilnehmer stellte damit den Endstand her.

Klopp war sehr zufrieden mit seinem Neuen, den er etwas zurückhalten musste. "Als Shaq unterschrieben hatte, wollte er direkt in Liverpool bleiben und mit uns trainieren. Das war eine Woche nach seinem Aus bei der WM", so Klopp: "Da habe ich gesagt: Nein, nein, nein. Geh!"