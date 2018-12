Khedira vor Comeback bei Juventus

Turin (SID) - Der 2014er-Weltmeister Sami Khedira steht beim italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin vor dem Comeback. Der Mittelfeldspieler, der sich Mitte November am Sprunggelenk verletzt hatte, hat wieder das Mannschaftstraining aufgenommen.

Sami Khedira nimmt wieder am Mannschaftstraining teil © SID

Khedira postete bei Facebook ein Bild mit den Teamkollegen Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic und Mario Mandzukic am Ende der Einheit am Dienstag. Laut Corriere dello Sport will Juve-Trainer Massimiliano Allegri den 31-Jährigen im Heimspiel des Tabellenführers gegen die AS Rom am Samstag (20.30 Uhr/DAZN) einsetzen.

Zwei Muskelverletzungen hatten Khedira in der laufenden Saison zu weiteren Zwangspausen gezwungen - zuletzt wegen eines Bündelrisses.