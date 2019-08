Khedira zählt Bayern zum CL-Favoritenkreis

Köln (SID) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Sami Khedira vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin zählt Bayern München zu den Anwärtern auf den Champions-League-Titel. "Mit ihrer Identität und Mentalität gehören die Bayern immer zum Favoritenkreis", sagte der 32-Jährige im kicker-Interview.

Für Khedira zählt Bayern München zu den CL-Favoriten © SID

Bei der Alten Dame sieht er Superstar Cristiano Ronaldo als Vorbild für alle jungen Spieler an: "Ältere Spieler sind dazu da, die jungen Spieler an die Hand zu nehmen, zu fördern und aufzuzeigen, was zu tun ist. Da ist Cristiano definitiv ein großes Vorbild für alle Sportler, ähnlich wie die Superstars LeBron James im Basketball oder Tom Brady im Football."

Den Eingriff nach seinen Herzrhythmusstörungen in der vergangenen Saison hat der Ex-Stuttgarter gut überstanden: "Mir war schwindelig nach dem Training. Ich hatte über mehrere Stunden nichts mehr richtig gesehen, da habe ich unseren Mannschaftsarzt informiert. Aber es war überhaupt nicht lebensbedrohlich, die OP war für den Arzt ein absoluter Routineeingriff." Die Wahrscheinlichkeit, dass der Schwindel zurückkommt, liege bei etwa eins zu tausend, so Khedira.

Der 2014er-Weltmeister hofft, dass er sich auch unter dem neuen Juve-Coach Maurizio Sarri einen Stammplatz erkämpfen kann: "Seit drei Wochen arbeite ich mit ihm auf dem Platz, hatte zwischenzeitlich ein sehr gutes und offenes Gespräch mit ihm. Ich war mir eigentlich auch von Anfang an sicher, dass ich auch ihn überzeugen werde."