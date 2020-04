Kicker: Mehrheit der Klubs für Abbruch in der Regionalliga West

Köln (SID) - Die Fußball-Saison in der Regionalliga West steht offenbar wegen der Corona-Pandemie vor dem Abbruch. Nach kicker-Informationen sprachen sich 16 der 18 Vereine in einer Videokonferenz mit dem Westdeutschen Fußballverband (WDFV) am Mittwochnachmittag für ein vorzeitiges Ende der Spielzeit aus. Für eine endgültige Entscheidung wird allerdings ein Beschluss des WDFV-Verbandstags benötigt.

Klubs wie Oberhausen hat die Coronakrise hart getroffen © SID

Da die Klubs der Regionalliga insbesondere auf die Zuschauereinnahmen angewiesen sind, kommen Geisterspiele als Alternative nicht infrage. Zahlreichen finanziell angeschlagenen Vereinen der Liga drohen aufgrund des fehlenden Spielbetriebs wirtschaftliche Probleme. Die Saison in der Regionalliga West war Mitte März unterbrochen worden.

Eine Entscheidung über den Aufstieg in die 3. Liga steht noch aus. Tabellenführer SV Rödinghausen hatte bereits im Februar erklärt, auf einen möglichen Aufstieg verzichten zu wollen, der SC Verl belegt den zweiten Rang. Ein West-Vertreter spielt normalerweise in einer Relegation gegen den Meister aus der Nordost-Staffel um den Aufstieg. Einigkeit herrschte laut Bericht bei einem Großteil der Klubs auch darüber, dass es keine Absteiger geben soll.