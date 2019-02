Kicker: Reus fällt für Tottenham-Spiel aus

Dortmund (SID) - Borussia Dortmund muss im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) beim englischen Spitzenklub Tottenham Hotspur auf Fußball-Nationalspieler Marco Reus verzichten. Das berichtete der kicker am Sonntag. Reus hatte in der vergangenen Woche beim Pokal-Aus gegen Werder Bremen eine Muskelverletzung im Oberschenkel erlitten und schon das Ligaspiel am Samstag gegen die TSG Hoffenheim (3:3 nach 3:0) verpasst.

Bänderdehnung: Marco Reus muss pausieren © SID

Tottenham geht allerdings ebenfalls ersatzgeschwächt in die Begegnung. WM-Torschützenkönig Harry Kane und der englischer Nationalspieler Dele Alli fallen aus. "Auch ohne die beiden hat Tottenham eine enorme Qualität", sagte Sebastian Kehl, der Leiter der Lizenzspielerabteilung.