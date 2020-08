Kiel: Erstes Holstein-Training noch ohne Rückkehrer Bartels

Kiel (SID) - Noch ohne Rückkehrer Fin Bartels haben die Profis des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel am Donnerstag ihr erstes Mannschaftstraining absolviert. Der 33 Jahre alte Routinier, der von 2002 bis 2007 bei den Störchen ausgebildet wurde, hatte am Mittwoch nach sechs Jahren beim Bundesligisten Werder Bremen beim KSV Holstein einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Bartels wird am Freitag ins Training einsteigen

Fin Bartels steigt erst am Freitag ins Training ein © SID

Vom 24. bis 29. August werden die Norddeutschen ein Trainingslager in Arnheim absolvieren. Ihr erstes Pflichtspiel ist am zweiten Septemberwochenende ein Auftritt in der ersten Hauptrunde des DFB-Vereinspokals beim Landespokalsieger Südbadens, der namentlich noch nicht feststeht.