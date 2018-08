Kiel leiht "schnellen Dribbler" Okugawa von Salzburg aus

Kiel (SID) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den Japaner Masaya Okugawa für ein Jahr verpflichtet. Der Mittelfeldspieler kommt auf Leihbasis vom österreichischen Meister RB Salzburg. Am Samstag wird der 22-Jährige in Kiel den Medizincheck absolvieren und dann am Montag ins Mannschaftstraining einsteigen.

Holstein Kiel leiht Masaya Okugawa aus Salzburg aus © SID

"Es freut mich sehr, dass wir so kurz vor Ende der Transferperiode mit Masaya Okugawa noch eine weitere Offensiv-Option verpflichten konnten", sagte Kiels Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: "Der schnelle Dribbler ist sowohl in der Zentrale als auch auf den Außenbahnen flexibel einsetzbar."