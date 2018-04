Kiel schießt Ingolstadt ab und träumt weiter vom Durchmarsch

Ingolstadt (SID) - Der furiose Aufsteiger Holstein Kiel darf weiter vom direkten Durchmarsch in die Bundesliga träumen. Die gnadenlos effektive Mannschaft von Trainer Markus Anfang gewann am 32. Spieltag der 2. Liga beim FC Ingolstadt verdient mit 5:1 (1:1) und ist vom Relegationsrang bei fünf Punkten Vorsprung auf Platz vier kaum noch zu verdrängen. Die Störche verkürzten zudem den Rückstand auf den Tabellenzweiten 1. FC Nürnberg auf zwei Zähler, die Franken spielen aber erst am Montagabend gegen Eintracht Braunschweig.

Die Kieler zeigten vor 9.649 Zuschauern erst recht spät ihren gewohnten Offensivdrang, sorgten dann aber für ein kleines Schützenfest gegen überforderte Ingolstädter. David Kinsombi (25.) brachte die Norddeutschen nach einem feinen Zuspiel von Kingsley Schindler zunächst in Führung, Toptorjäger Marvin Duksch mit seinem Saisontreffern 17. (60.), ein Eigentor von Tobias Levels (67.)., Schindler selbst (72.) und Dominick Drexler (74.) sorgten dann in der zweiten Halbzeit für klare Verhältnisse.

In einer über weite Phasen hitzigen Partie war der zwischenzeitliche Ausgleich für Ingolstadt durch Sonny Kittel (43.) letztlich nur Ergebniskosmetik, vor der Pause machte das Team von Trainer Stefan Leitl zu wenig aus seinen Möglichkeiten. Zudem haderten die Hausherren immer wieder mit den Entscheidungen von Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus.