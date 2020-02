Kiel schießt KSC tiefer in die Krise

Karlsruhe (SID) - Holstein Kiel hat sich im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga Luft verschafft und die Krise des Karlsruher SC verschärft. Nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg gewannen die Störche am Samstag 2:0 (2:0) beim KSC und kletterten mit 27 Punkten ins gesicherte Mittelfeld. Karlsruhe (20) hat nach der fünften Pleite in Serie nur einen Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

2:0-Heimsieg für Ole Werner und Holstein Kiel © SID

Winter-Zugang Fabian Reese (26.) und Finn Porath (31.) trafen für Kiel, das schon das Hinspiel 2:1 gewonnen hatte. Der KSC enttäuschte vor 12.403 Zuschauern drei Tage nach dem 0:1 bei Schlusslicht Dynamo Dresden erneut und kassierte seine dritte Heimniederlage bei 1:8 Toren in Serie. In der Nachspiel sah KSC-Verteidiger Damian Roßbach nach Videobeweis die Rote Karte wegen groben Foulspiels.

Der Ex-Karlsruher Reese, in der Rückrunde der Saison 2016/17 von Schalke in den Wildpark verliehen, traf bei der ersten guten Kieler Gelegenheit per Volleyschuss, KSC-Torwart Benjamin Uphoff sah dabei nicht allzu gut aus. Nur fünf Minuten später glänzte der ganz starke Reese als Vorbereiter, seine Flanke versenkte Porath aus kurzer Distanz per Kopf.