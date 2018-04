Kiel unbeeindruckt von Anfang-Gerüchten - 4:0 in Dresden

Dresden (SID) - Aufstiegsaspirant Holstein Kiel hat trotz der Gerüchte um einen möglichen Abgang des Erfolgstrainers Markus Anfang in der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Norddeutschen gewannen bei Dynamo Dresden 4:0 (1:0) und festigten damit Relegationsplatz drei. Marvin Ducksch erzielte in der zweiten Halbzeit einen Hattrick.

Die Gastgeber, die am Donnerstag 65-jähriges Bestehen feierten und am Samstag Ex-Nationalspieler Ulf Kirsten zum Ehrenspielführer ernannten, müssen nach dem vierten Spiel in Serie ohne Sieg und 37 Punkten den Blick nach unten richten.

Kingsley Schindler (28.) erzielte vor 29.035 Zuschauern per Foulelfmeter das 1:0, Ducksch (65./86./90.+4) traf dreimal. Bereits in der 4. Minute hatte der Dresdner Moussa Kone einen Foulelfmeter vergeben.

Vor dem Spiel hatte sich Anfang nicht zu den Gerüchten um einen angeblichen Wechsel zum Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln geäußert. "Ich konzentriere mich voll auf das Spiel gegen Dresden, alles andere ist irrelevant. Es geht nicht um meine Person", sagte er bei Sky.

Auf dem Platz erlebten die Zuschauer nur wenige Höhepunkte - und die spielten sich in der ersten Hälfte am Elfmeterpunkt ab. Bereits kurz nach Anpfiff brachte der Kieler Tom Weilandt seinen Gegenspieler Niklas Kreuzer zu Fall, doch Kone scheiterte an Kenneth Kronholm.

Dresden hatte mehr vom Spiel, doch Kiel schoss das Tor. Nach einem Foul von Marcel Franke an Dominick Drexler traf Schindler vom Punkt.

Nach der Pause blieben die Dresdner feldüberlegen, erspielten sich aber zunächst nur wenige Chance. In der 63. Minute verzog Sascha Horvath nach einer schönen Kombination nur knapp. Ducksch machte es auf der Gegenseite dreimal besser.