Kiel untermauert Tabellenführung - Füchse gewinnen Verfolgerduell

Köln (SID) - Rekordmeister THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga (HBL) eine passende Antwort auf die klare Champions-League-Pleite unter der Woche gegeben. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha behauptete durch das 29:19 (16:7) gegen die Eulen Ludwigshafen die Tabellenspitze und feierte den neunten Sieg im zehnten Ligaspiel.

Der Kieler Patrick Wiencek erzielte vier Tore © SID

Am Mittwoch hatte der THW in der Königsklasse das Topspiel beim ungarischen Meister KC Veszprem verloren (33:41), somit besitzen die Kieler nur noch geringe Chancen auf den direkten Einzug ins Viertelfinale. Im Heimspiel gegen Abstiegskandidat Ludwigshafen ließ das Jicha-Team hingegen von Beginn an nichts anbrennen. Patrick Wiencek und Rune Dahmke waren mit jeweils vier Treffern die besten Werfer der Gastgeber.

Im Verfolgerduell setzten sich am Samstagabend außerdem die Füchse Berlin gegen die MT Melsungen 32:30 (13:14) durch und überholten die Nordhessen in der Tabelle. Die Füchse sind nun Vierter, Melsungen rutschte auf Rang sieben ab. Zudem ging der SC DHfK Leipzig beim 22:30 (12:16) beim HC Erlangen erstmals seit drei Spielen wieder als Verlierer vom Feld.