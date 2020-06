Kiel verpflichtet Torwart Dähne

Köln (SID) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat für die kommende Saison auf der Torhüterposition nachgerüstet. Wie der Verein mitteilte, wechselt der deutsche Keeper Thomas Dähne ablösefrei vom polnischen Erstligisten Wisla Plock an die Förde und unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Der gebürtige Oberbayer war in Deutschland bislang lediglich unterklassig bei RB Leipzig am Ball, seit 2015 war er im Ausland aktiv.

Holstein Kiel verpflichtet Thomas Dähne von Wisla Plock © SID

"Mein Traum war es, nach einigen Jahren im Ausland, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Nach sehr guten Gesprächen hier in Kiel freue ich mich nun sehr auf die neue Aufgabe und die Möglichkeit, mein Debüt in der 2. Liga zu feiern.", sagte Dähne.