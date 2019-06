Kieler Woche: Jurczok/Lorenz bauen Führung aus

Kiel (SID) - Victoria Jurczok und Annika Lorenz haben ihre Führung bei der 125. Kieler Woche ausgebaut. Das Segel-Duo aus Berlin liegt in der 49er-FX-Konkurrenz nun zehn Punkte vor den Niederländerinnen Willemijn Offerman und Elise de Ruijter.

Jurczok und Lorenz liegen in Kiel weiter in Führung © SID

Ihre Spitzenposition behaupteten auch Paul Kohlhoff und Alicia Stuhlemmer im Nacra-17-Katamaran bei den Mixed-Crews. Auf Platz zwei folgen mit fünf Zählern Rückstand Thomas Zajac und Barbara Matz aus Österreich.

Seinen Podiumsplatz verteidigte der Berliner Philipp Kasüske als Zweiter im Finn Dinghy. Punktgleicher Spitzenreiter ist Jake Lilley aus Australien.

Eine Flaute machte den Teilnehmern am Freitag zu schaffen, ehe am Abend ein leichter Westwind aufkam. Die traditionsreiche Kieler Woche endet am Sonntag.