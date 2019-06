Kieler Woche: Jurczok/Lorenz vor Medaillenrennen weiter in Führung

Kiel (SID) - Ein stark reduziertes Wettfahrtprogramm mit einem deutschen Tagessieg in den olympischen Bootsklassen kennzeichneten den vorletzten Tag der 125. Kieler Woche. Nur der Berlinerin Svenja Weger gelang es am Samstag bei schwierigen Bedingungen mit drehenden Winden im Laser Radial einmal als Erste im Ziel zu sein. Dadurch verbesserte sich die Sportsoldatin auf Rang sechs.

Victoria Jurczok und Annika Lorenz sind gut im Rennen © SID

Trotz einer Frühstartdisqualifikation verteidigten die Berlinerinnen Victoria Jurczok und Annika Lorenz die Führung in der 49er-FX-Konkurrenz und stehen vor dem doppelt gewerteten Medaillenrennen am Sonntag vor ihrem ersten Kieler-Woche-Sieg. Das Duo geht mit sechs Punkten Vorsprung in die Entscheidung.

"Zwischendurch haben wir ohne Wind auf der Stelle gestanden, aber wer am Ende vorne ist, sollte sich nicht beschweren", sagte Weger. Ihr Rückstand auf die überlegene Spitzenreiterin Josefin Olsson aus Schweden beträgt aber schon 30 Punkte.

Das Podium ist auch für die einheimischen 49er-Männer in weiter Ferne. Nur Tim Fischer und Fabian Graf schafften es ins Medaillenrennen. Die Kieler liegen aber nur auf Rang zehn. Im Laser Standard geht Nico Naujock in Abwesenheit der Weltelite als Siebter ins Finale.

Ihre Gesamtführung büßten der Hamburger Paul Kohlhoff und seine Vorschoterin Alica Stuhlemmer im Nacra-17-Katamaran bei den Mixed-Crews ein. Nach zwei 14. Plätzen am Samstag sind sie nur noch Dritte. "Diese leichte Brise mochten wir nicht so gerne, wir haben aber auch vermeidbare Fehler gemacht", sagte Kohlhoff.

Philipp Kasüske verteidigte derweil seinen zweiten Rang im Finn Dinghy. Der führende Kroate Milan Vujasinovic liegt nach vier Tagessiegen in Folge drei Punkte voraus.