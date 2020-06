Kiels Neumann für zwei Spiele gesperrt

Köln (SID) - Phil Neumann vom Zweitligisten Holstein Kiel ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Spiele gesperrt worden. Dies teilte der DFB am Mittwoch mit. Damit ist für den 22 Jahre alten Abwehrspieler die Saison bereits beendet. Neumann wurde am vergangenen Spieltag gegen den VfL Osnabrück (1:4) wegen eines Foulspiels schon in der 26. Minute des Feldes verwiesen.