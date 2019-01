Kitzbühel: Österreicher Franz fällt für WM aus

Kitzbühel (SID) - Skirennläufer Max Franz (Österreich) hat sich bei der Abfahrt am Freitag auf der Streif in Kitzbühel schwer verletzt. Ausgelöst durch einen harten Schlag, aber ohne Sturz erlitt der 29 Jahre alte Mitfavorit auch für die WM in Are/Schweden (5. bis 17. Februar) einen "unverschobenen Fersenbeinbruch am rechten Fuß" zu, wie der Österreichische Ski-Verband (ÖSV) am Freitagnachmittag mitteilte.

Max Franz hat sich beim Abfahrtsrennen schwer verletzt © SID

Franz wird sechs bis acht Wochen ausfallen und damit wohl in dieser Saison nicht mehr an den Start gehen können. Der WM-Dritte von 2017 hatte in dieser Saison bereits zwei Weltcup-Rennen gewonnen. Die Verletzung zog er sich bei der Ausfahrt aus der Mausefall bei der Anfahrt auf den Steilhang zu.