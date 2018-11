Klaassen sieht keine Krise bei Werder

Bremen (SID) - Mittelfeldspieler Davy Klaassen sieht Werder Bremen nach drei Niederlagen in Serie nicht in einer Krise. "Krise ist ein zu großes Wort", sagte der 25-Jährige am Dienstag: "Wir haben drei Mal verloren, aber wir sind noch Siebter und wollen wieder nach oben."

Klaassen spielt seit Sommer an der Weser © SID

Die Bremer hatten zuletzt gegen Bayer Leverkusen (2:6), bei Mainz 05 (1:2) und gegen Borussia Mönchengladbach (1:3) verloren und waren aus den Spitzenplätzen gerutscht. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt hatte zu Beginn der Saison das Ziel Europacup ausgegeben.

"Wir trainieren gut, wir haben den Fokus nicht verloren", sagte Klaasen: "Es wird schwer, denn es kommen starke Gegner auf uns zu. Aber wir müssen zeigen, dass wir nach Europa wollen." Die nächste Gelegenheit dazu haben die Grün-Weißen am 25. November beim SC Freiburg.