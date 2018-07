"Klare Ansprüche": Werder-Coach Kohfeldt verspricht mutigen Fußball

Bremen (SID) - Mit mutigem Fußball will Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt den sportlichen Aufwärtstrend beim norddeutschen Fußball-Bundesligisten in der neuen Saison fortsetzen. "Wir werden klare tabellarische Ansprüche formulieren. Allerdings nicht gleich am ersten Tag, sondern erst im Verlauf der Vorbereitung", erklärte der Werder-Coach am Montag.

Kohfeldt will mit Werder Bremen die Liga aufmischen © SID

Seine Schützlinge starten in den kommenden Tagen mit einer Mischung aus internen Leistungstests und ersten Übungseinheiten in kleinen Gruppen in die neue Spielzeit. Das erste gemeinsame Mannschaftstraining der Hanseaten ist erst für Sonntag (10.00 Uhr) geplant.

Mit der Kaderplanung ist der 35-Jährige "extrem zufrieden, denn wir sind schon sehr weit." Gesucht werden noch eine Nummer zwei im Werder-Tor hinter dem Tschechen Jiri Pavlenka sowie zwei Mittelfeldspieler, die die Abgänge Zlatko Junuzovic (RB Salzburg) und Thomas Delaney (Borussia Dortmund) ersetzen sollen.

Erster Bremer Pflichtspieltermin ist der Auftritt im DFB-Pokal am 18. August beim Regionalligisten Wormatia Worms. In der Bundesliga startet der SV Werder eine Woche später im Weserstadion gegen Hannover 96.