Kleber nach Klatsche mit Dallas vor dem Aus

Orlando (SID) - Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber steht mit den Dallas Mavericks in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NBA vor dem Aus. Die Texaner waren beim 111:154 in Spiel fünf gegen die Los Angeles Clippers chancenlos. In der Best-of-Seven-Serie liegen die Mavericks nun mit 2:3 zurück, bei der nächsten Niederlage scheidet der Meister von 2011 bereits in der ersten Play-off-Runde aus.

Kleber (Nr. 42) im Duell mit Superstar Kawhi Leonard © SID

Kleber zeigte seine beste Leistung in den Play-offs. Der 28-Jährige kam in 28 Minuten Spielzeit auf zwölf Punkte und vier Rebounds. Topstar Luka Doncic war in Abwesenheit seines kongenialen Partners Kristaps Porzingis (Knieverletzung) mit 22 Punkten erneut Topscorer der Mavs. Für die Clippers traf Paul George mit 35 Zählern am besten.

Im zweiten Duell des Abends hielten die Denver Nuggets ihre Chancen auf das Weiterkommen am Leben. Das Team aus dem Bundesstaat Colorado wehrte den ersten Matchball der Utah Jazz mit einem 117:107-Erfolg ab und verkürzte in der Best-of-Seven-Serie auf 2:3. Jamal Murray glänzte bei den Nuggets mit 42 Punkten.

Superstar Giannis Antetokounmpo wurde unterdessen zum besten Defensivspieler der Liga gewählt. Der Profi der Milwaukee Bucks setzte sich in der Abstimmung von 100 Sportjournalisten mit 432 Punkten deutlich vor Anthony Davis von den Los Angeles Clippers (200 Punkte) durch. Antetokounmpo ist nach Sidney Moncrief (1983 und 1984) erst der zweite Spieler der Bucks, der die prestigeträchtige Auszeichnung erhält.