Kleber verliert mit Dallas in New York - Porzingis bei Rückkehr ausgebuht

Köln (SID) - Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA die zweite Niederlage in Folge kassiert. Drei Tage nach der Pleite bei den Boston Celtics (106:116) verloren die Texaner auch bei den New York Knicks 103:106. Kleber erwischte keinen guten Abend, in rund 18 Minuten Spielzeit gelang ihm kein Punkt bei vier Rebounds.

Porzingis wurde bei seiner Rückkehr ausgebuht © SID

Herausragender Spieler bei den Mavs war einmal mehr der formstarke Luka Doncic, dem Slowenen gelang mit 33 Punkten, zehn Rebounds und elf Assists ein Triple Double. Dallas-Forward Kristaps Porzingis kam gegen seinen Ex-Klub auf 20 Zähler. Der Lette, der im Januar im Rahmen eines Trades zu den Mavericks gewechselt war, erlebte jedoch keine schöne Rückkehr nach New York: Porzingis wurde bei seinem ersten Gastspiel im Madison Square Garden von den Zuschauern über den gesamten Spielverlauf ausgebuht.

"Ich weiß nicht, ob es fair war oder nicht", sagte Porzingis nach dem Spiel: "Es ist, wie es ist. Wir sind hierher gekommen, um ein Spiel zu gewinnen. Wir sind frustriert, dass wir es nicht geschafft haben."

Bereits in der Vorwoche hatten die Mavericks das Heimspiel gegen die Knicks verloren (102:106).