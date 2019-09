Kleindienst wechselt von Freiburg nach Heidenheim

Freiburg (SID) - Stürmer Tim Kleindienst wechselt vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg zum Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Dies teilten beide Vereine am Montag mit. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Der 24-Jährige war bereits in der Saison 2016/17 von den Breisgauern an den FCH ausgeliehen. Kleindienst erhält in Heidenheim einen Vierjahresvertrag.