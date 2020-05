Kleingruppentraining im Teamsport vielfach wieder erlaubt

München (SID) - Freizeitsportler können ab Montag in einigen Bundesländern wieder Mannschaftssportarten im Freien ausüben. Bayern, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern folgten dem Beispiel von Nordrhein-Westfalen und erlauben unter Einhaltung der regionalen Hygienevorschriften ein kontaktloses Kleingruppentraining mit maximal fünf Personen im Freien.

Mannschaftssport im Freien bald wieder möglich © SID

"Wir wissen, dass es bis zur Rückkehr zur Normalität noch ein weiter Weg ist", sagte Rainer Koch, Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes: "Aber der erste Schritt ist gemacht. Jetzt kommt es auf uns alle an, dass wir uns auch strikt an die staatlichen Regelungen halten, wohl überlegt und mit gesundem Menschenverstand die ersten Schritte auf den Plätzen machen. Vorsicht und Fürsorge sind weiterhin oberstes Gebot."

Für den Fußball hat der DFB einen Leitfaden mit konkreten Trainingsübungen erarbeitet, der allen Vereinen einen Rahmen für die mögliche Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs geben soll.

Die Bundesregierung hatte am Mittwoch das pauschale Verbot von Sport in Zeiten der Coronakrise gelockert und damit den Landesregierungen und -verbänden die Tür für Sport- und Trainingsbetrieb unter freiem Himmel im Breiten- und Freizeitsport geöffnet. Das Land Nordrhein-Westfalen war daraufhin am Donnerstag als erstes Bundesland vorgeprescht und hatte nicht nur Training in Kleingruppen wieder erlaubt, sondern ab dem 30. Mai auch grünes Licht für sämtlichen Sport mit Körperkontakt sowie für Wettkämpfe im Amateursport gegeben.