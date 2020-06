Klemperer neuer Geschäftsführer der Deutschen Volleyball Sport

Köln (SID) - Der frühere Beachvolleyball-Profi David Klemperer wird zum 1. August Geschäftsführer der Deutschen Volleyball Sport GmbH (DVS). Das gab der Deutsche Volleyball Verband (DVV) am Freitag bekannt. Der 40-Jährige möchte "in den nächsten Jahren unseren Sport weiterentwickeln und mit allen handelnden Personen erfolgreich in die Zukunft führen".

David Klemperer neuer DVS-Geschäftsführer © SID

Besonders im "digitalen Bereich und der digitalen Kommunikation" sieht der Olympia-Fünfte von 2008 "große Aufgaben und Potenziale, die es sukzessive auszuschöpfen gilt". Verbandspräsident Rene Hecht freut sich auf die künftige Zusammenarbeit mit Klemperer: "Aus seiner Zeit als Beach-Volleyball-Nationalspieler bringt er das nötige Fingerspitzengefühl mit und kennt die Bedürfnisse der Athletinnen und Athleten genau."

Klemperer, der zuletzt im Bankwesen tätig war, wird sich als Chef der DVS unter anderem um die Vermarktung und Organisation der nationalen Beach Tour kümmern.