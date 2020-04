Kletter-EM in Moskau auf Oktober verschoben

Köln (SID) - Die Europameisterschaften im Sportklettern sind aufgrund der Coronakrise in den Oktober 2020 verschoben wurden. Das ursprünglich für März angesetzte Turnier, das auch als Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio gilt, werde vom 1. bis 8. Oktober 2020 in Moskau stattfinden, teilte der Internationale Verband der Sportkletterer (IFSC) am Freitag mit.

IFSC verkündet Verlegung der Kletter-Europameisterschaft © SID

Das Sportklettern wird als olympische Kombination aus Speedklettern, Bouldern und Schwierigkeitsklettern erstmals bei den Spielen in Tokio vertreten sein. Die Kombinationssieger der Europameisterschaft bei den Frauen und Männer qualifizieren sich jeweils direkt für das Großereignis in Japan. Den bislang einzigen EM-Titel in dieser Disziplin sicherte sich der deutsche Kletterer Jan Hojer. Der 28-Jährige hat sein Ticket für Tokio bereits bei einem Quali-Turnier in Toulouse gelöst.