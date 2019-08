Kletter-WM: Zwei Deutsche im Halbfinale

München (SID) - Zwei deutsche Sportkletterer haben sich bei den Weltmeisterschaften im japanischen Hachioji für das Halbfinale in der Disziplin Bouldern qualifiziert. Jan Hojer (27/Köln) und Yannick Flohe (19/Essen) kämpfen damit am Dienstag zusammen mit 18 Konkurrenten um den Einzug in das Sechser-Finale am gleichen Tag. Der Kombinationswettbewerb, der 2020 in Tokio zum ersten Mal olympisch sein wird, findet in der kommenden Woche statt.

Jan Hojer kämpft am Dienstag um den Finaleinzug © SID

Beim Bouldern klettern die Athleten in Absprunghöhe an einer Wand, an der sie verschiedene Segmente bewältigen müssen.