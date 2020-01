Klinsmann greift durch: Fans und Medien nur noch 20 Minuten beim Hertha-Training

Berlin (SID) - Trainer Jürgen Klinsmann will sich im Abstiegskampf mit Hertha BSC nicht mehr in die Karten schauen lassen. Bei öffentlichen Trainingseinheiten des Fußball-Bundesligisten werden "fortan nur noch die ersten 20 Minuten für Fans und Medien frei zugänglich" sein, teilte der Klub am Freitag via Twitter mit: "Außerdem kann es jederzeit zu kurzfristigen Veränderungen des Trainingsplans kommen."

Jürgen Klinsmann kürzt öffentliche Trainingseinheiten © SID

In der kommenden Woche betrifft dies zwei Trainingseinheiten am Dienstag (10.30 und 14.30 Uhr). Alle übrigen Einheiten sind ohnehin als nicht-öffentlich geplant.

Klinsmann war Ende November als Nachfolger von Ante Covic nach Berlin gekommen. Der ehemalige Bayern-Trainer will die Hertha mittelfristig zu einem Spitzenteam formen, allerdings geht es in der Gegenwart um den Klassenerhalt: Mit 19 Punkten steckt Berlin im unteren Drittel der Tabelle fest.