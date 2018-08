Klitschko-Bezwinger Fury besiegt Deutsch-Italiener Pianeta

Belfast (SID) - Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury hat auch den zweiten Kampf nach seinem Comeback gewonnen. Im Windsor Park von Belfast/Nordirland besiegte der 30-jährige Brite den Deutsch-Italiener Francesco Pianeta aus Gelsenkirchen einstimmig nach Punkten. Furys Kampfrekord ist damit auch nach 27 Profikämpfen makellos (19 Knock-outs).

Fury gewann auch gegen Pianeta © SID

Noch in diesem Jahr soll es zu einem Duell zwischen Fury und WBC-Champion Deontay Wilder (USA) kommen, der in Belfast am Ring saß. Es wird erwartet, dass Furys Promoter Frank Warren den Ort und den Termin in den kommenden Tagen bekannt gibt. Als wahrscheinlicher Kampfschauplatz gilt die US-Spielermetropole Las Vegas.

2015 hatte Fury in Düsseldorf den damaligen Champion Wladimir Klitschko (Ukraine) überraschend entthront. Die WM-Titel der WBA, IBF und WBO gab der "Gypsy King" später zurück. Eine zweijährige Dopingsperre aufgrund eines erhöhten Nandrolonwertes von Fury wurde zurückdatiert und lief am 13. Dezember vergangenen Jahres ab. Im Juni hatte Fury den Albaner Sefer Seferi in Manchester durch technischen K.o. in der vierten Runde besiegt.

Der gebürtige Italiener Pianeta (33) boxte bereits zweimal um den WM-Titel: 2015 verlor er gegen Ruslan Tschagajew (Usbekistan), 2013 unterlag er Wladimir Klitschko.