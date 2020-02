Klopp-Lob für Kollegen Farke: "Das kommt alles vom Trainingsplatz"

Hamburg (SID) - Jürgen Klopp hat vor dem Duell der deutschen Teammanager in der Premier League Daniel Farke für dessen Arbeit bei Norwich City gelobt. Der 43-Jährige mache einen "unglaublichen Job", sagte Klopp vor der Partie des FC Liverpool beim Liga-Underdog am Samstag (18.30 Uhr/Sky): "Super Coaching - man kann die Struktur auf dem Platz, all die Bewegungen erkennen. Das kommt alles vom Trainingsplatz."

Jürgen Klopp lobt Daniel Farke © SID

Dass Norwich dennoch stark abstiegsgefährdeter Tabellenletzter ist, könne passieren. "Die Liga ist so stark", sagte Klopp, der mit den Reds unangefochtener Tabellenführer ist. Der 52-Jährige betonte, dass er die Situation in einem kleineren Klub aus seiner Zeit bei Mainz 05 kenne: "Du brauchst einen Plan für morgen, für den nächsten Monat und das nächste Jahr. Und ich habe den Eindruck, dass sie den haben."

Farke hatte das Ziel Klassenerhalt im SID-Interview als "Mammutaufgabe" und "kleines Wunder" bezeichnet: "Wir arbeiten fokussiert und mit absoluter Überzeugung daran, es hinzubekommen." Gegen die Reds wolle sein Team beweisen, dass es über Qualitäten verfügt, "die gerade auch Spitzenmannschaften wehtun können."