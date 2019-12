Klopp: "Titel werden nicht im Dezember gewonnen"

Köln (SID) - Liverpools Teammanager Jürgen Klopp will sich nicht auf dem äußerst erfolgreichen Jahr 2019 ausruhen und hat weiter den lang ersehnten Titel in der Premier League im Blick. "Ich weiß, es war ein gutes Jahr. Wir hatten eine Menge großartiger Momente", sagte Klopp der BBC nach dem 1:0 (1:0) zum Jahresabschluss gegen die Wolverhampton Wanderers: "Aber in unserem Leben zählen wir keine Jahre, sondern Saisons. Deshalb sind wir erst zur Hälfte durch. Titel werden nicht im Dezember gewonnen."

Klopp hat Premier League Titel im Blick © SID

Liverpool führt in einer bislang fast perfekten Saison unangefochten die Tabelle an. Das Team hat 13 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Leicester City, der Abstand auf Meister Manchester City auf Platz drei beträgt 14 Zähler. Es wäre der erste Meistertitel für Liverpool seit 1990. In diesem Jahr führte Klopp sein Team zu drei internationalen Triumphen, darunter der Sieg in der Champions League und bei der Klub-WM.