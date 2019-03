Klopp gewarnt: "Deutlich besserer Zeitpunkt für Bayern"

Liverpool (SID) - Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool sieht Bayern München vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League deutlich besser in Form als noch beim Hinspiel vor drei Wochen. "Sie sind offenkundig in einer anderen Phase, es ist ein deutlich besserer Zeitpunkt für Bayern", sagte Klopp in einem Interview auf der Vereinshomepage vor dem Duell in München am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky).

Jürgen Klopp ist gewarnt vor den wiedererstarkten Bayern © SID

"Sie sind wieder Tabellenführer, sie gewinnen ihre Spiele wieder locker - sie sind wirklich zurück in der Spur, falls sie diese überhaupt je verlassen haben", sagte Klopp. Liverpool hingegen hatte zuletzt Probleme, was der 51-Jährige nicht als Nachteil sieht: "Wir sind stark genug, ihnen einen guten Kampf zu liefern. Ich überlege: Wie können wir ihnen Probleme bereiten, die ihnen in dieser Saison noch kein Gegner bereitet hat?" Dafür brauche Liverpool "eine außergewöhnliche Leistung".

Das Hinspiel an der Anfield Road hatte 0:0 geendet. "Das bedeutet: Es ist nichts passiert", sagte Klopp. Das Vorjahresfinale der Königsklasse gegen Real Madrid hatte er mit den Reds 1:3 verloren.