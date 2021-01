Klopp gewinnt erneut mit Liverpool - Erster Sieg für Tuchel mit Chelsea

London (SID) - Meister FC Liverpool hat den Patzer von Leicester City ausgenutzt und ist durch den zweiten Sieg in Folge in der englischen Premier League an den Foxes vorbeigezogen. Die Mannschaft des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp gewann am Sonntagabend dank eines Doppelpacks von Stürmerstar Mohamed Salah (57./68.) und eines Treffers von Georginio Wijnaldum (84.) beim direkten Konkurrenten West Ham United mit 3:1 (0:0).

Feierte den ersten Sieg mit Chelsea: Thomas Tuchel © SID

Durch den elften Saisonsieg kletterte Liverpool mit 40 Punkten auf Platz drei. Der Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City, der ein Spiel weniger auf dem Konto hat, beträgt vier Punkte. Leicester hatte zuvor etwas überraschend 1:3 (1:1) gegen Aufsteiger Leeds United verloren und liegt nun mit 39 Punkten auf Rang vier. West Ham (35), für das Craig Dawson (87.) traf, bleibt Fünfter.

Liverpool, das auf den angeschlagenen Sadio Mane verzichten musste, tat sich in der ersten Halbzeit im Olympiastadion von London gegen kompakt verteidigende Hammers schwer. Klopps Elf dominierte das Geschehen, erspielte sich jedoch keine Großchance.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Salah dann seine ganze individuelle Klasse und entschied die Partie mit einem Schlenzer und einem Außenristschuss nach schöner Vorarbeit von Xherdan Shaqiri.

Im zweiten Anlauf hatte Thomas Tuchel zuvor seinen ersten Sieg als Trainer des FC Chelsea gefeiert. Vier Tage nach seinem torlosen Debüt gegen die Wolverhampton Wanderers sah der ehemalige Bundesligatrainer ein 2:0 (1:0) der Blues gegen den FC Burnley.

Tuchel kletterte mit seinem neuen Arbeitgeber, bei dem er am vergangenen Dienstag die Nachfolge der glücklosen Klubikone Frank Lampard angetreten hatte, vorerst auf den siebten Platz der Premier League. Cesar Azpilicueta erzielte in der 40. Minute die Führung, dessen spanischer Landsmann Marcos Alonso sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung (84.).

Tuchel, der erst vor einem Monat beim französischen Meister Paris St. Germain entlassen worden war, setzte auf die deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger und Timo Werner in der Startelf. Der Ex-Leverkusener Kai Havertz wurde in der Schlussphase eingewechselt.

Am Samstag hatte der frühere Meister Manchester City seine Tabellenführung bereits erfolgreich verteidigt. Durch seinen achten Sieg in Serie mit einem mühseligen 1:0 (1:0) gegen Schlusslicht Sheffield United baute das Team von Nationalspieler Ilkay Gündogan seinen Vorsprung im stadtinternen Wettstreit mit Verfolger und Rekordmeister Manchester United auf drei Punkte aus.

United musste sich mit einer Nullnummer beim FC Arsenal, der mit Nationaltorwart Bernd Leno antrat, zufriedengeben.