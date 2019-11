Klopp mahnt Verbesserungen beim Video-Assistenten an

Lausanne (SID) - Liverpools Teammanager Jürgen Klopp hat Verbesserungen beim Video-Assistenten angemahnt. "Fehler können passieren, niemand verlangt Perfektion. Es geht nur darum, die richtige Entscheidung zu treffen, das ist alles", sagte der ehemalige Dortmunder Meistercoach beim Trainerforum der Europäischen Fußball-Union UEFA in Nyon: "Es ist klar, dass es ein Prozess ist, der verbessert werden muss."

Klopp sieht beim VAR noch Verbesserungspotenzial © SID

Am Sonntag hatte es beim 3:1 im Spitzenspiel zwischen dem Premier-League-Tabellenführer und Titelverteidiger Manchester City gleich mehrere umstrittene Szenen gegeben, die in England die Diskussion um den VAR angeheizt hatten. Zweimal war Trent Alexander-Arnold der Ball im eigenen Strafraum an den leicht vom Körper abgespreizten Arm gesprungen. City hatte vergeblich jeweils Elfmeter gefordert.