Klopp mit Liverpool im CL-Viertelfinale gegen Porto

Nyon (SID) - Bayern-Bezwinger FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp hat im Viertelfinale der Champions League eine vermeintlich lösbare Aufgabe vor der Brust. Der Vorjahresfinalist trifft auf den portugiesischen Meister FC Porto. Das ergab die Auslosung am Freitag in der Zentrale der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon.

Klopp trifft mit Liverpool auf den FC Porto © SID

In den weiteren Viertelfinals kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Ajax Amsterdam und Juventus Turin, dem Premier-League-Duell zwischen Tottenham Hotspur und Meister Manchester City sowie Manchester United und dem FC Barcelona. Die Viertelfinal-Hinspiele finden am 9. und 10. April, die Rückspiele am 16. und 17. April statt.

"Wir haben letztes Jahr schon dort gespielt und wissen, wie gut wir sein mussten", erklärte Klopp auf Liverpools Website mit Blick auf das Achtelfinalduell aus der Vorsaison (5:0, 0:0): "Das Ergebnis im Hinspiel war am Ende schon seltsam. Es war natürlich sehr gut für uns, aber es war schon merkwürdig. Im Rückspiel haben wir dann den Charakter von Porto und seine Qualität gesehen."

Im Halbfinale bekäme es Liverpool mit dem Sieger des Duells Barcelona/Manchester United zu tun. Im zweiten Vorschlussrundenduell trifft der Sieger von Tottenham Hotspur/Manchester City auf dem Gewinner aus Ajax Amsterdam/Juventus Turin.

Die Halbfinals sind für den 30. April/1. Mai, die Rückspiele für den 7./8. Mai angesetzt. Das Endspiel steigt am 1. Juni im Estadio Metropolitano von Atletico Madrid.