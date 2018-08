Klopp mit Liverpool souverän - Pleite für Schürrle

London (SID) - Teammanager Jürgen Klopp ist mit dem Starensemble des FC Liverpool in der englischen Meisterschaft hervorragend aus den Startlöchern gekommen, Andre Schürrle musste bei seinem Comeback auf der Insel dagegen eine Pleite verkraften. Am ersten Spieltag setzte sich Champions-League-Finalist Liverpool gegen West Ham United souverän mit 4:0 (2:0) durch und befeuerte damit die Träume der Fans, erstmals seit 1990 die Meisterschaft wieder an die Anfield Road zu zu holen. Für Liverpool war es der 500. Sieg in der Premier League.

Crystal Palace zu stark für Fulham und Schürrle (r.) © SID

2014er-Weltmeister Schürrle unterlag mit Aufsteiger FC Fulham im kleinen Londoner Derby 0:2 (0:1) gegen Crystal Palace. Die Gäste mussten noch auf den angeschlagenen Ex-Schalker Max Meyer verzichten, der ebenso wie der frühere Dortmunder Schürrle, der in der 61. Minute ausgewechselt wurde, vor wenigen Wochen ins Mutterland des Fußballs gewechselt war.

Der ägyptische Superstar Mohamed Salah (19.), sein kongenialer Partner Sadio Mane (45.+2, 53.)) sowie Daniel Sturridge (88.) eine Minute nach seiner Einwechslung erzielten die Treffer für Liverpool. Eine starke Vorstellung bot der ehemalige Leipziger Naby Keita bei seiner Pflichtspielpremiere für die Reds. Der für 72,5 Millionen Euro neu verpflichtete brasilianische Nationaltorwart Alisson, der den früheren Mainzer Keeper Loris Karius auf die Bank verdrängte, hatte kaum Gelegenheit sich auszuzeichnen.

Ebenfalls erfolgreich verlief das Debüt von Maurizio Sarri als neuer Teammanager des FC Chelsea. Im ersten Ligaspiel unter dem italienischen Coach setzte sich der FA-Cupsieger 3:0 (2:0) bei Huddersfield Town durch. Bei den von David Wagner betreuten Gastgebern fehlte der verletzte Neuzugang Erik Durm, während bei Chelsea Nationalspieler Antonio Rüdiger überzeugte.