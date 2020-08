Klopp schließt Messi-Wechsel zu Liverpool aus

Köln (SID) - Teammanager Jürgen Klopp hat einen Wechsel von Fußball-Superstar Lionel Messi zum englischen Meister FC Liverpool ausgeschlossen. Es gäbe "keine Chance", dass der Argentinier in der kommenden Spielzeit das Trikot der Reds trägt, sagte der 53-Jährige vor dem Community Shield am Samstag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den FC Arsenal: "Die Zahlen sind absolut nichts für uns, also brauchen wir gar nicht erst darüber nachzudenken! Es ist klar, dass es keine Chance gibt."

Klopp schließt einen Messi-Wechsel zu den Reds aus © SID

Dabei hätte Klopp den sechsmaligen Weltfußballer prinzipiell gerne in seiner Mannschaft. "Interesse? Ja klar, wer möchte Messi nicht in seinem Team haben?", fragte der deutsche Coach. Als Favorit auf eine Verpflichtung Messis wird derzeit Manchester City mit Teammanager Pep Guardiola gehandelt.

"Für die Premier League wäre es großartig, 100 Prozent. Dass der beste Spieler der Welt in die Liga kommt, würde natürlich helfen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Premier League einen Auftrieb braucht, aber es wäre ein Auftrieb", sagte der ehemalige Dortmund-Coach. Dennoch sei er nicht sicher, ob er "das sehen werde".

Zwar wäre es interessant den 33-Jährigen in einer anderen Liga als der spanischen zu sehen, doch es würde gleichzeitig einen direkten Konkurrenten stärken. Schließlich würde der "beste Fußballer der Welt" Manchester City "enorm helfen", betonte Klopp: "Es würde es noch schwieriger machen, sie zu schlagen - und es war schon sehr schwierig."