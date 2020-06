Klopp traut Bayern Champions-League-Titel zu

München (SID) - Liverpools Teammanager Jürgen Klopp traut Bayern München in diesem Sommer den Triumph in der Champions League zu. "Die Bayern haben eine gute Chance. Das sieht alles sehr rund aus, aber so muss es natürlich auch bleiben", sagte der 52-Jährige im Sky-Interview. Sein Favorit auf den Titel in der Königsklasse sei allerdings Manchester City.

Traut Bayern den Champions-League-Titel zu: Jürgen Klopp © SID

Einen möglichen Vorteil für den deutschen Fußball-Rekordmeister sieht Klopp in der längeren Pause zwischen dem Ende der nationalen Meisterschaft und dem für August geplanten Wiederbeginn der internationalen Wettbewerbe. "Im Finale braucht man schon seine besten elf Spieler. Das hatten irgendwie alle Champions-League-Sieger in den letzten Jahren", sagte Klopp, "daher glaube ich, dass die Bayern die größte Chance haben. Denn wenn sich einer ihrer Spieler leicht verletzen sollte, kann er sich in der Zeit bis zur Champions League wieder auskurieren".

Die Premier League plant nach der Corona-Pause einen Restart am 17. Juni. Die Bundesliga-Saison ist bereits Ende Juni wieder beendet.