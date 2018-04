Klopp und Mertesacker verneigen sich vor Wenger: "Herausragende Persönlichkeit"

Liverpool (SID) - Nach dem angekündigten Abschied von Arsene Wenger beim FC Arsenal hat sich Jürgen Klopp vor dem langjährigen Teammanager des englischen Fußballklubs verneigt. "Seine Karriere ist fantastisch", sagte der Teammanager des Rivalen FC Liverpool und überhäufte die "herausragende Persönlichkeit" mit Komplimenten.

Jürgen Klopp überhäuft Wenger mit Lob © SID

"Er hatte und hat Einfluss im Fußball", sagte Klopp über den Franzosen, der im Sommer nach 22 Jahren und drei Meistertiteln beim Traditionsklub aus London aufhört. Trainer würden normalerweise schnell ausgetauscht, "aber er war 22 Jahre hier. Das ist lang."

Klopp (50) zeigte sich von der Entscheidung überrascht, er könne sie aber nachvollziehen. "Vielleicht war in den vergangenen Monaten nicht jeder mit den Ergebnissen zufrieden", sagte der frühere Cheftrainer von Borussia Dortmund. Arsenal ist in der Premier League aktuell nur Tabellensechster.

"Ich habe seine Arbeit immer bewundert, sie war stets brillant. Er hat seine Teams immer wundervollen Fußball spielen lassen", so Klopp. Wenger (68) sei ein Vorbild gewesen. "Ich wünsche ihm alles Gute. Hoffentlich treffe ich ihn irgendwann wieder und kann ihm das persönlich sagen."

Weltmeister Per Mertesacker, der am Ende der Saison seine aktive Karriere beendet und danach Leiter des Arsenal-Nachwuchsleistungszentrums wird, erklärte: "Das ist sehr emotional. Er war so lange hier im Klub und hat mich immer unterstützt. Ein Hauptgrund, warum ich hier bin, ist er."

Auch Jupp Heynckes würdigte Wenger: "Er hat eine großartige Karriere absolviert. Er hat überwiegend attraktiven Fußball spielen lassen und hatte Erfolge", sagte der Trainer von Bayern München: "Er hat den englischen Fußball sehr positiv beeinflusst durch seine Philosophie."