Klopp vor Duell mit City: "Die Hot-Dog-Jungs müssen in Topform sein"

Liverpool (SID) - Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool fordert vor dem großen Liga-Gipfel gegen Manchester City vollen Einsatz von allen Beteiligten. "Wir müssen unser bestes Spiel spielen. Jeder im Stadion muss in absoluter Topform sein. Die Jungs, die die Hot-Dogs verkaufen, müssen in Topform sein", sagte der Deutsche vor der Partie am Sonntag (17.30 Uhr/Sky). Klopps Team führt die Premier League derzeit mit sechs Zählern Vorsprung vor City an.

Jürgen Klopps Jungs "müssen ihr bestes Spiel spielen" © SID

Den einzigartigen Charakter des Duells explizit vor der Mannschaft herauszustellen, hält Klopp nicht für notwendig, dennoch will er emotional in die Begegnung gehen. "Wir müssen auf keinen Fall die Besonderheit des Spiels betonen, weil die ist offensichtlich", sagte Klopp: "Aber es auf ein Normalmaß zurechtzustutzen, wäre auch irgendwie doof. Du kannst dich nicht auf das nächste Level hieven, um eins der besten Teams der Welt zu schlagen, ohne dass man sich komplett darauf einlässt. Und das hat mit Emotion zu tun."